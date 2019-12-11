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Mehmetçik yağmur çamur kar demeden vatan nöbetinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019
MEHMETÇİK YAĞMUR ÇAMUR KAR DEMEDEN VATAN NÖBETİNDE

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, zorlu şartlara rağmen görevini yerine getiriyor. gösterdiği büyük kararlılık ile teröristlerin gözünü korkutuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları kış aylarının zorlu şartlarında da hız kesmeden devam ediyor.

PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan , bölgedeki yoğun yağışına ve eksi derecedeki soğuğa rağmen teröristleri tek tek etkisiz hale getirmek için çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Zorlu kış şartlarında, dondurucu soğuk ve kar yağışı altında Mehmetçik nöbetini sürdürüyor.

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