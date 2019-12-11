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Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
BURSA'DA DEAŞ OPERASYONU! YAKALANDI

'nın Yenimahalle ilçesinde 'de tekel bayisine terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı 'da yakalandı.

'nın Yenimahalle ilçesinde 'de tekel bayisine terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı 'da yakalandı.


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