Bakan Süleyman Soylu: Dağlara annelerin mektuplarını ve hazırlanan broşürleri atıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK’nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Süleyman Soylu, "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yöneli olarak yürütülen operasyonlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu satır başları:

"Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz.

"BÜYÜK BİR ÖNEMİ VAR"

Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını. Bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.

"HEPSİ BİLİMSEL OLARAK..."

Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim. Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler."