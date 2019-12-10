Komandolar Resulayn'da teröristlere ait havan mühimmatlarını imha etti
Milli Savunma Bakanlığı'nca Resulayn'da sivillere ait köy evinin 2 odasında ele geçirilen, birbirine seri bağlanarak, kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edilen havan mühimmatının imha edildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale döndürülmesi ve sivillerin PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanmış binlerce mayın ve el yapımı patlayıcıdan korunması amacıyla arama- tarama faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Komandoların, teröristlerin bir tuzağını daha önlediği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ"
"Resulayn'ın doğusundaki bir meskun mahal araması sırasında sivillere ait bir köy evinin iki ayrı odasına tuzaklanmış toplam 565 havan mühimmatı ele geçirildi. Odaların bir tanesinde 82 milimetrelik 423 adet diğerinde ise 60 milimetrelik 142 adet havan mühimmatı bulundu. Her iki odada da mühimmatların birbirlerine seri şekilde bağlandığı ve kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edildi. Tuzaklanan mühimmatların orta bölümünde de bir adet uzaktan komutalı alpa-fire el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneğinin mühimmata bağlı şekilde tuzaklanmış olduğu, böylece ikinci bir mekanizma ile patlatılabilmesi için yedeklendiği tespit edildi. Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde patlatılamadan ele geçirilen mühimmatlar kontrollü şekilde imha edildi."
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