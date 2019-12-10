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İstanbul'da dev operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019
UYKULARINDA YAKALANDILAR! DEV OPERASYON...

Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde silahlı suç örgütü kurarak ticareti, çek-senet tahsilatı yapmak gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 'nde bulunan emniyet yerleşkesinde toplanan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Silahlı suç örgütü kurarak çek-senet tahsilatı, ticareti gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri eşliğinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Kubbe Sokak'ta bulunan bir daireye operasyon yaptı. Polis, operasyon yaptığı dairede bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis adresten ayrıldı.

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