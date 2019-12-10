CHP'nin mağdur ettiği mahalleye AK Parti'li başkandan müjde
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, “AK Parti’ye oy verdiler” diye, Bayındır’a bağlı bir mahalleyi çamura mahkum etti. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “Büyükşehir’in yapması gereken asfalt yolu biz yapacağız. Çifte standarda son vereceğiz” dedi.
Kırsal Kızıloba mahallesi sakinleri, AK Parti'ye oy verdikleri için CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından adeta cezalandırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki mahallelerin yollarını yaptı ancak, sorumluluğunda olan Kızıloba mahallesinin 5 kilometrelik yolunu, yapılan başvurulara rağmen asfaltlamadı. Çukurlarla dolu yol yazın toz toprak, kışın çamur nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Mahallede, 25 kişinin istihdam edildiği iki işletme bulunuyor. Yerel ürünlerin üretildiği işletme, ulaşım zorluğu yüzünden kapanma tehlikesi ile karşı karşıya.
SOYER CEVAP BİLE VERMEDİ
Mahalle sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yollarının asfaltlanması için dilekçe üzerine dilekçe yağdırdı ancak hiç bir sonuç alamadı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mahallelinin randevu talebine cevap bile vermedi. Mahalle sakinleri, bölge ekonomisi için önemli olan iki işletmenin, ulaşım sıkıntısı yüzünden kapanmasından endişe ediyor.
'OY VERİRKEN DÜŞÜNECEKTİNİZ'
SABAH'ın Kızıloba mahallesi sakinlerine uygulanan ayrımcılığı gündeme getirmesi üzerine AK Partili Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen devreye girdi. SABAH'a konuşan Demirezen, mahalleye sahip çıkacaklarını ve yaşanan çifte standarda son vereceklerini söyledi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken yolu kendi görevi olmamasına rağmen yapacakları müjdesini veren Demirezen şunları söyledi:
"Bayındır'da toplam merkez dahil 59 mahallemiz var. Hizmet alamayan mahalle sakinlerine, 'Bunu oy atarken düşüneceksiniz' diyorlar. Bayındır Belediyesi olarak, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı yollarla ilgili gerekeni yapacağız. Taş ise taş, asfalt ise asfalt, yol ise yol yaparız. İhtiyaçları olan 5 kilometrelik yolu sorumluluğumuz dahilinde olmamasına rağmen Bayındır Belediyesi olarak biz yapacağız. Çifte standarda son vereceğiz."
Sabah
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