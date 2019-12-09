Sturridge yine asistleriyle alkış aldı

Trabzonspor'un Premier Lig'den kadrosuna kattığı İngiliz golcü Daniel Sturridge, Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Lig'de de skora etki etmeye devam etti. Daniel Sturridge, Antalyaspor deplasmanındaki 2 asistiyle ayakta alkışlandı.

Süper Lig'de 4 maç sonra boy gösteren 30 yaşındaki hücum oyuncusu kalitesini sergiledi. İki harika asistiyle ayakla alkışlandı.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü forveti Daniel Sturridge, Süper Lig'de son olarak Başakşehir karşılaşmasında forma giymişti. Sakatlığı sebebiyle 4 maç kaçıran İngiliz yıldız hafta arası Türkiye Kupası'nda Altay ile oynanan mücadelede sahalara dönmüştü. İzmir ekibinin ağlarını bir kez sarsan Sturridge, Antalyaspor deplasmanında maça 11'de başladı. İngiliz yıldız kalitesini bir kez daha sergiledi. 25 dakika içinde 2 asistle maçı çözdü.

ARAYA ÇOK İNCE BIRAKTI

Maçın hemen başında Daniel Sturridge golü hazırladı. Dakikalar 3'ü gösterirken topu ayağına aldı, koşu gösteren Alexander Sörloth'un önüne iki rakip savunmacı arasından çok ince bir pas bıraktı. Norveçli santrfor da fileleri havalandırdı. Meşin yuvarlağı ayağına her aldığında takımı ileri taşıyan İngiliz futbolcu skor 1-1'e geldikten sonra bu kez de kafa pasıyla Nwakaeme'ye gol pası verdi.

41 DAKİKADA BİR ETKİ ETTİ

Daniel Sturridge sakatlığı sebebiyle 14 haftada fazla şans bulamadı. İngiliz yıldız toplamda 247 dakika oynadı. Toplamda 4 gol, 2 asistle 6 gole direkt etki etti. Dünyacü ünlü fukbolcu sahada kaldığı her 41 dakikada bir ya ağları havalandırdı ya da arkadaşlarına gol pası verdi.

TARAFTAR ONA HAYRAN

Teknik direktör Ünal Karaman, 59. dakikada Sturridge'yi kenara alırken, deplasmanda kendilerine ayrılan yeri dolduran taraftarlar İngiliz yıldızı alkışladı. Trabzonspor taraftarları Sturridge'ye tezahürat yaptı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu da alkışla cevap verdi. (Fotomaç)