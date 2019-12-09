Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında, "Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
Gül, burada yaptığı konuşmada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.
"İNSAN HAKLARI ALANINDAKİ YENİ GELİŞMELERİ DİKKATE ALIYORUZ"
Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırladıklarına işaret eden Gül, "Yeni eylem planında, AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi genç kızı...
- "Türkler bu dilden anlar" demişti Yunan pilotun rezaleti!
- Şehir Üniversitesi gerçeği! Krediyi ödeyin beyler
- Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe!
- PKK'lı kadın teröristten şoke eden ifadeler!
- Türkiye'den bir ilk! O kategoriye girdi...
- Hükümetten Avrupa Konseyi'ne mesaj
- İşte İngiliz ajanın son görüntüleri!
- Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi!
- Ermenilerden skandal! Iğdır'ı kendi toprakları gibi gösterdiler
- PKK'lı kadın teröristten şoke eden ifadeler!
- Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı
- Türkçe yayın yapan Ermeni kanalında skandal! Iğdır'ı kendi toprakları gibi gösterdiler
- Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında açıklama
- İstanbul D-100 karayolu orta refüjde ceset bulundu! Darp izi ve yüzünde kan...
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 terörist sınır dışı edildi
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevinde intihar girişiminde bulundu
- Son dakika: Meteorolojiden o iller için kar yağışı uyarısı
- Ankara'da 'üçkâğıt' çetesine 'joker' operasyonu: 9 tutuklama
- Bakan Bekir Pakdemirli talimat verdi! Stratejik tarım ürünleri için oluşturulan takip masaları devrede
- Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
- Fırat Delibaş yakalandı!