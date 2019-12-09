09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
ADALET BAKANI GÜL'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı , Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında, "Herkesin görüşünü alarak bir belgesi haline gelmesini sağladık." dedi.

Adalet Bakanı , İstanbul'da İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Herkesin görüşünü alarak bir belgesi haline gelmesini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

"İNSAN HAKLARI ALANINDAKİ YENİ GELİŞMELERİ DİKKATE ALIYORUZ"

Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırladıklarına işaret eden Gül, "Yeni eylem planında, AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN