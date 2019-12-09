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CHP'li Bakırköy Belediyesi engellilerin yolunu kapattı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
CHP'Lİ BAKIRKÖY BELEDİYESİ ENGELLİLERİN YOLUNU KAPATTI!

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği () Genel Başkanı , 'nin kaçak hafriyat dökümünü engellemek amacıyla yola  beton bariyerler koyduğunu belirterek, engellilerin mağduriyet yaşadıklarını söyledi.  Baş,  "Genel merkeze yaklaşık 500 metrelik kestirme yolu kullanamayan engelli vatandaşlar yaklaşık 2 kilometrelik alternatif yolu kullanmak zorunda kalıyor." dedi.

, kaçak hafriyat ve moloz dökümünü engellemek amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği () Genel Merkezi girişindeki yolu beton bariyerle kapattı. Merkeze yaklaşık 500 metre mesafede olan yolu kullanamayan engelli dernek üyeleri, yolun kapalı olması sebebiyle yaklaşık 2 kilometrelik yolu kat ederek merkeze ulaşabiliyor. TOFD Genel Başkanı , "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin genel merkezi burada 20 yıldır hizmet vermektedir. Burada Görme Engelliler ve ALS Derneği gibi başka engelli dernekleri de var. Burası engelliler sosyal ve eğitim merkezi haline geldi. Bu yol stabilize bir yol aslında. Buradaki sorunlar Arıtma Tesisi ile iki yıl önce başladı. Yolda ciddi bir hasar meydana geldi. Büyük tonajlı ağır araçlar, burayı kullanınca burası çok zor kullanılan bir yol oldu. Daha fazla yol kat ediyoruz. İSKİ'den dolayı yolun kullanımında bozulma var. Biz her iki tarafı da kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Bakırköy Belediyesi ile yolun durumunu görüştüklerini dile getiren Baş, "Yol kapatılınca bizim kullanım alanımız da zorlaştı. Bununla ilgili Bakırköy Belediyesi yetkilileri ile görüştük. En kısa zamanda bu sorunu halledeceklerini söylediler. Yolun kapatılma sebebi olarak da kaçak moloz kamyonlarının moloz ve hafriyat döktüklerini bunu ancak yolu kapatarak önleyebildiklerini belirttiler. Biz de yolun uzadığını ve başka mağduriyetlerimizi dile getirdik. Yaklaşık 3 aydır yolun bir taraftan girişi kapatılmış durumda" diye konuştu.

Genel Merkez'in bulunduğu arazide noktası ve başka derneklerin de olduğunu ifade eden Baş, ambulansların da kısa yolu kullanamadıklarını ve yaklaşık 2 kilometrelik yolu kat ettiklerini söyledi. Dernek çevresinde yaşadıkları sorunlara da değinen baş şunları söyledi:

"112 Acil de bizim gibi yolu uzatarak kullanıyor. Acil hastaya ya da acil gidilmesi gereken yere giderken mağduriyet yaşıyor olabilirler. Burada gayri ahlaki durumlar yaşanıyor. Yoğun alkol tüketimi ve genel tuvalet olarak kullanılıyor bu alan. Acemi sürücülerin kullanım alanı haline geldi. Engellilerin kullanıldığı bir yolda sürücülere araba kullanmayı öğretiyorlar. Buranın daha güzel bir sosyal alan haline gelmesi ve yolun da bir an önce asfaltlanıp kullanılacak hale getirilmesi gerekir" ifadelerinde bulundu.

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