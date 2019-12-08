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Yunan savaş pilotundan provokatif paylaşım! Türk gemisini hedefe kilitledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019
YUNAN SAVAŞ PİLOTUNDAN PROVOKATİF PAYLAŞIM! TÜRK GEMİSİNİ HEDEFE KİLİTLEDİ

'nin ve 'ndeki art arda yaptığı hamleler ile gösterdiği kararlı duruş Rum Yönetimi ve 'ı çıldırtmaya devam ediyor. Tüm gelişmeler sonrası Türkiye'nin dik duruşu karşısında aciz duruma düşen Yunanistan'dan bir skandal hamle daha geldi. isimli Yunan savaş pilotu, hesabı Twitter'dan skandal bir paylaşım yaptı.

Gerginliği her geçen gün artırmaya çalışan hadsizlikte sınır tanımamaya devam ediyor.

Yunanistan'ın savaş pilotu , 'nin savaş gemisini hedefe kilitleyerek skandal bir olaya imza attı. Nikitas, Türk gemisinin hedef alındığı kokpit görüntüsünü hesabından paylaştı.

YUNAN PİLOT: TÜRKLER BU DİLDEN ANLAR
Savaş pilotu Nikitas, Haber7'nin haberine göre yaptığı paylaşımda ''Türkler bu dilden anlar'' şeklinde ifadeler kullanarak ne derecede aciz bir duruma düştüklerini resmen gözler önüne serdi.

İSRAİL İLE MISIR BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Türkiye'nin Akdeniz'de Libya ile yaptığı anlaşmayla , ile mutabakatta kayıp yaşayınca 12. parselden pay istedi.

Telaşlanan GKRY yüzde 10 pay verdi. 'da ise darbeci Sisi, GKRY-İsrail işgaline göz yumdu.

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