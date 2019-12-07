Bakan Albayrak'tan Erzurum'daki yoğun ilgiye özel teşekkür etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün 'Türkiye için Değişim Başlıyor, Erzurum İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda iş insanlarına hitap eden Bakan Albayrak, eylül ayında başlattıkları değişim ve dönüşümü anlatmak için tura çıktıklarını, Erzurum'un da 7'nci durakları olduğunu söyledi. Her hafta en az 2 ile gittiklerini belirten Albayrak, iş dünyasıyla sohbet ederek, sorunları görüştüklerini kaydetti.

SALDIRILAR BOŞA ÇIKARILDI

Türkiye ekonomisinin her alanda büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Albayrak, 17 yılda bu potansiyeli zaman zaman arzu ettikleri şekilde harekete geçirdiklerini; ancak son dönemde karşı karşıya kalınan saldırı ve sınamalar nedeniyle kesintiye uğradığını vurguladı. Bakan Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin desteği ile son 6 yıldır saldırıları boşa çıkardıklarını söyledi.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Erzurum ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.

"TEŞEKKÜRLER ERZURUM"

Bakan Albayrak, Erzurum halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Albayrak, Twitter hesabından Erzurum ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videoya "Teşekkürler Erzurum" notunu düştü.