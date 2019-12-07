07 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Albayrak'tan Erzurum'daki yoğun ilgiye özel teşekkür etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN ERZURUM'A ÖZEL TEŞEKKÜR!

dün 'da ' için ' programına katıldı. Erzurum halkı Bakan Albayrak'a yoğun ilgi gösterdi. Bakan Albayrak, Twitter'dan Erzurum ziyareti için özel hazırlanmış bir video yayınlayarak teşekkür etti.

, dün ' için , İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda iş insanlarına hitap eden Bakan Albayrak, eylül ayında başlattıkları değişim ve dönüşümü anlatmak için tura çıktıklarını, Erzurum'un da 7'nci durakları olduğunu söyledi. Her hafta en az 2 ile gittiklerini belirten Albayrak, iş dünyasıyla sohbet ederek, sorunları görüştüklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Erzurum'a teşekkür |Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ERZURUM'A TEŞEKKÜR |VİDEO

SALDIRILAR BOŞA ÇIKARILDI

Türkiye ekonomisinin her alanda büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Albayrak, 17 yılda bu potansiyeli zaman zaman arzu ettikleri şekilde harekete geçirdiklerini; ancak son dönemde karşı karşıya kalınan saldırı ve sınamalar nedeniyle kesintiye uğradığını vurguladı. Bakan Albayrak, Başkan 'ın liderliği ve milletin desteği ile son 6 yıldır saldırıları boşa çıkardıklarını söyledi.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Erzurum ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.

"TEŞEKKÜRLER ERZURUM"

Bakan Albayrak, Erzurum halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Albayrak, Twitter hesabından Erzurum ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videoya "Teşekkürler Erzurum" notunu düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN