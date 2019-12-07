AK Parti'den Yunanistan'ın S-300 tehdidine cevap: Çocukça işler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Girit’teki S-300’lerin hazırlandığı iddiası ile ilgili olarak, "Bende böyle bir teyitli bilgi yok. Bir tarafta gözünüzün önüne TSK’nın iradesini getirin. Bunların uğraştığı işler çocukça işler." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik özel bir televizyon kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunduç Ömer Çelik, NATO zirvesinden Macron'un açıklamalarına, Batıdaki İslam karşıtlığından Suriye konusuna kadar önemli mesajlar verdi.

Ömer Çelik, Yunanistan'ın Türkiye Libya anlaşmasından duyduğu korku yüzünden Girit'teki S-300 sistemini aktive edip bölgeye özel birlik ve İHA göndermesiyle ilgili açıklamada bulundu. Çelik, "Bende böyle bir teyitli bilgi yok. Bir tarafta gözünüzün önüne TSK'nın iradesini getirin. Bunların uğraştığı işler çocukça işler." ifadelerini kullandı.

İşte Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları:

Ceren Özdemir cinayeti canımızı çok yaktı. Günlük hayatta cinsiyetçi bir kullanılıyor. Dil, zihnin bir ürünüdür. Önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda katetmemiz gereken çok önemli bir mesafe var. Şiddet sadece fiziki şiddet değil. Öncelikle kültürel ve ahlaki bir hassasiyet gerekiyor. Kanun dediğimiz şey sadece sonuçlarla uğraşır, insanların birbirlerine karşı davranışlarını değiştirmez.

Kamusal alandaki kaba kodlar değişmeli. Ataerkil kodları değiştirmedikten sonra oradaki kadın sayısını artırmak bir şey değiştirmiyor. Siyaset tabii ki bu değişime öncelik etmeli. Bu hayatın her alanını kapsayan bir mesele. Çeşitli alanlardaki bireyleri eğitmeliyiz. Bu topyekün bir seferberlik meselesidir. En önemlisi bu konuda duyarlılık oluşturmak. Sosyal medya duyarlılığın artmasında önemli bir rol üstleniyor.

GİRİT'TEKİ S-300'LERİN HAZIRLANDIĞI İDDİASI

Bende böyle bir teyitli bilgi yok. Bir tarafta gözünüzün önüne TSK'nın iradesini getirin. Bunların uğraştığı işler çocukça işler. Böyle bir şey de yapıyorlarsa, bu S400 meselesiyle uğraşanların meselesi olur.

NATO ZİRVESİ'NİN ARDINDAN

Londra'daki dörtlü zirvede şimdiye kadar Türkiye'ye ne yapması gerektiğini söyleyenler, o toplantıda Cumhurbaşkanımızdan aslında onların ne yapması gerektiğini duydu ve bir şey diyemediler. Terör konusundaki çifte standart en vahim konu.

MACRON'UN NATO'NUN "BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ" ÇIKIŞI

Şimdi bir ülkenin başbakanı olan arkadaşıma bir gün dedim ki Macron bir Avrupa ordusu kurmaktan bahsediyor. Dedi ki "sadece beş sene orduya hangi dilde emir vereceklerini tartışırlar."

BATIDAKİ İSLAM KARŞITI SÖYLEM

Siyasi bir matruşka var en üstte Erdoğan düşmanlığı altında Türkiye düşmanlığı onun altında İslam düşmanlığı var. Devam edin anti semitizm çıkar. Avrupa'nın temel demokratik değerlerine de düşmandır bunlar.

Anti semitizm ve Avrupa değerlerine düşmanlığın bir bedeli olacağı için bunları saklarlar. Erdoğan, Türkiye ve İslam düşmanlığı üzerinden yürütürler bunu.

TÜRKİYE – LİBYA MUTABAKATI

Libya ile yapılan bu anlaşma çok önemli. Büyük bir hamle. Yoğun gündem içinde biraz kayboldu. Türkiye'yi doğu Akdeniz'deki normal egemenlik alanımızın dışına itme projesi darmadağın oldu.

Gaz güvenliğinin kilit ülkesi Türkiye'dir. Türkiye'nin husumet sebebiyle gazı kestiği doğal kaynağı engellediği görülmüş müdür? Bizim siyasi tarihimizde yok böyle bir şey.

SURİYE REJİMİ İLE TEMAS KURULUR MU?

Askeri birimlerin istihbaratın temas kurması doğaldır. Bu kadar insanı öldüren birine karşı pozitif bir sonuç çıkmaz.

Bazı işler vardır tarihte sadece sizi ilgilendirmez. Gelecek nesillere ya bir onur ya da bir utanç olarak bırakırsınız. Bununla diyalog kurar mısınız diye bir şey… O zaman şimdiki tavırlarımızı neden koyduk?