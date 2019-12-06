Vatandaşlar akın etti! Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Son tarih için açıklama geldi!
Kimlik yenileme ve ehliyet son gün ne zaman? Yeni kimlik kartı ve ehliyet almak isteyen vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine akın etti. Kamuyounda Aralık ayı sonuna kadar kimlik ve ehliyet yenilemenin yapılması gerektiğine yönelik çıkan haberlerin ardından Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada konuya açıklık getirilirken, vatandaşlar kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar!
Kimlik yenileme ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Kimlik yenileme için Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk oluşmaya başladı. 2020 yılının başına kadar kimliklerin ve ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğine yönelik çıkan haberlerin ardından binlerce kişi kimlik ve ehliyet yenileme işlemini yaptırmak istiyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son tarih için açıklama yaptı. Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgelerinin bedellerine her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yeniden değerleme oranında artış yapılacağı belirtildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili haberler hakkında açıklama yaptı.
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