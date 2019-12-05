Son dakika: İhsan Eliaçık'ın hapis cezası onandı
'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan İhsan Eliaçık hakkında son karar verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Eliaçık'ın aldığı cezayı onadı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan İhsan Eliaçık'ın cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.
Yazar İhsan Eliaçık hakkında 'Hendek' provokasyonunu övdüğü yazıları gerekçe gösterilerek 'terör örgütü PKK propagandası' yaptığı suçlamasıyla dava açılmıştı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar verilmiş, Akın Gürlek başkanlığında toplanan heyet Eliaçık'ı 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Karar ardından İhsan Eliaçık istinafa başvurmuştu. Yerel mahkemenin kararını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de Eliaçık'a örgüt propagandasından verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Bilindiği gibi, Yazar İhsan Eliaçık hakkında 'Hendek' provokasyonunu övdüğü yazıları gerekçe gösterilerek terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla dava açılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianameye göre, yazar İhsan Eliaçık hakkında savcılığa yapılan ihbarda, bir internet sitesinde kaleme aldığı yazılarında insanları devlete karşı hendek kazmaya çağırdığı belirtilmişti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada Eliaçık'ın, 13 Aralık 2015 tarihli 'Türkiye, Kürdistan'da savaş suçu işliyor' ve 11 Ocak 2016 tarihli 'Özyönetimi savunmak, bunu dillendirmek hainlik ise 1921 Anayasası hain bir anayasa idi' başlıklı yazıları tespit edilmişti.
Söz konusu yazılarda, PKK terör örgütü mensuplarının hendek kazıp barikat kurarak silahlı ve bombalı saldırılarla sözde özerklik ilan etmesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak için terör örgütü mensuplarıyla vermiş olduğu mücadeleyi katliam gibi gösterildiği, terör örgütü mensuplarının masumlaştırıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları Kürdistan olarak nitelendirilerek 'PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı ifade edilmişti.
İhsan Eliaçık suça konu yazılara ilişkin ifadesinde, yazıların yayınlandığı internet sitesinin kendisine ait olduğunu, haber içeriğinden ve konuşma metninden bilgisi olduğunu belirtmişti. İddianamede Eliaçık'ın zincirleme şekilde basın-yayın yoluyla PKK terör örgütünün propagandası yaptığı kaydedilmişti.
(Sabah)
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