Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cambridge Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere’de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış töreninde hitap ediyor.

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış töreninde hitap ediyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Cambride Camii gerçekten güçlü bir işbirliğinin ürünüdür. Burada farklı kurumlarımızın çok büyük katkısı var. Caminin mütevelli heyetini ayrı olarak tebrik ediyorum.



Cambride Camii aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir.