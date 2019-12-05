05 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cambridge Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
ERDOĞAN’DAN CAMBRİDGE CAMİSİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberine göre NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için ’de bulunan Başkan , 'nin açılış töreninde hitap ediyor.

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için 'de bulunan Başkan , 'nin açılış töreninde hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Cambride Camii gerçekten güçlü bir işbirliğinin ürünüdür. Burada farklı kurumlarımızın çok büyük katkısı var. Caminin mütevelli heyetini ayrı olarak tebrik ediyorum.

Cambride Camii aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir.

AHaber CANLI YAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN