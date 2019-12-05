Milli Savunma Bakanlığı: YPG Rasulayn'da roket mühimmatı kullanarak...
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamasında, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP’lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi." denildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamasında, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık ayrıca açıklamaya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabı Twitter'dan da paylaştı.
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