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Milli Savunma Bakanlığı: YPG Rasulayn'da roket mühimmatı kullanarak...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
MSB: YPG ROKET MÜHİMMATI KULLANARAK...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamasında, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/’lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü /’nin ’da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamasında, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü /'nin 'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca açıklamaya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabı Twitter'dan da paylaştı.





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