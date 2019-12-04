Son dakika: İçişleri Bakanlığından operasyon açıklaması
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı" dedi. Öte yandan Çataklı, Kasım ayında 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı" dedi.
Öte yandan Çataklı, Kasım ayında 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısının 369 bin 690 olduğunu bildiren Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini kaydetti.
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