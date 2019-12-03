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Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ! EKİPLER ALARMDA

'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan devrildi. araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

'nin Pülümür ilçesindeki kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür Karayolu'ndaki Sinan köyü mevkisinde meydana geldi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. , araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

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