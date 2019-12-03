Diyarbakır'da şehit olan doktorun kanı yerde kalmadı
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen 4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki iki teröristin, 3 yıl önce uzun namlulu silahlarla kurşunlanarak şehit edilen doktor Abdullah Biroğul’un katili oldukları ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 4 milyonluk kırmızı listedeki teröristler İshak Özçaktu ile Hejar Çelik'in, 2015 yılında Diyarbakır'da aracına ateş edilerek öldürülen Doktor Abdullah Biroğul'un katili oldukları ortaya çıktı.
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