03 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır'da şehit olan doktorun kanı yerde kalmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
ŞEHİT DOKTORUN KANI YERDE KALMADI

’da etkisiz hale getirilen 4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki iki teröristin, 3 yıl önce uzun namlulu silahlarla kurşunlanarak şehit edilen doktor ’un katili oldukları ortaya çıktı.

'ın ilçesinde etkisiz hale getirilen 4 milyonluk kırmızı listedeki teröristler ile 'in, 2015 yılında Diyarbakır'da aracına ateş edilerek öldürülen Doktor 'un katili oldukları ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN