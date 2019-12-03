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Ankara’da FETÖ'ye "ByLock" operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
FETÖ'YE BYLOCK OPERASYONU

Cumhuriyet Başsavcılığı, /PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 11’i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, /PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, diğer 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettiği ifade edildi.

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