Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, "Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1.Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdürülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, Mert Alparslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcının yürüyüş yapmak maksadıyla gittikleri Uludağ'da kaybolmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bursa/Osmangazi İlçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Mert Alparslan ve Efe Sarp adlı 2 dağcının yürüyüş yapmak maksadıyla gittiği Uludağ Bölgesinde kaybolduğu ihbarının alınması üzerine, kayıp dağcıları bulmak üzere hemen arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1'inci Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdürülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır" denildi.
"HENÜZ ULAŞILAMADI"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'nün bir sapkınlığı daha ortaya çıktı
- YPG-PKK sığınmacı kampını ateşe verdi
- İletişim Başkanlığı'ndan son dakika 'veto' açıklaması
- İşte Türkiye'nin NATO'ya katkıları...
- Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama
- Başkan Erdoğan, Konya Valisi Toprak'ı kabul etti
- Hac kontenjanıyla ilgili flaş açıklama
- Başkan Erdoğan hepsiyle tek tek ilgilendi!
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
- HDP'ye karşı hukuk mücadelesini kazandılar
- Emre Demir kimdir? 15 yaşındaki genç futbolcu Emre Demir nereli?
- Avukat Hülya Kuran kimdir? Esra Erol’daki avukat Hülya Kuran eşi, çocukları kimdir?
- Açık Lise sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınavları ne zaman?
- Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama
- Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
- İran: Petrolü 'farklı yöntemlerle' satıyoruz
- HDP'li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı 17 işçi işe iade davasını kazandı
- Başkan Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı kabul etti
- MSB paylaştı! İşte NATO'nun kuruluşu ve Türkiye'nin NATO'ya katkıları...
- Milli Muharip Uçak için tarih belli oldu! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu
- Milli Savunma Bakanlığından İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
- ''Türkiye'de can ve mal güvenliği yok'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan video!