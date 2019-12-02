Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

Son dakika haberine göre; Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak Çarşamba günü Türk Akım açılışı için Türkiye'ye gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

8 OCAK'TA GELECEK

Kremlin Sözcüsü Dmityriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'y 8 Ocak'ta ziyaret edeceğini açıkladı.

ÖNEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Peskov açıklamasında, Başkan Erdoğan ve Putin'in önemli ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve bölgesel konuların ele alınacağını dile getirdi.