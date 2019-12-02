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Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
TARİH BELLİ OLDU! PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Son dakika haberine göre; Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, " Devlet Başkanı 8 Çarşamba günü Türk Akım açılışı için 'ye gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Devlet Başkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 8 'ta 'yi ziyaret edecek.

8 OCAK'TA GELECEK

Kremlin Sözcüsü Dmityriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'y 8 Ocak'ta ziyaret edeceğini açıkladı.

ÖNEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Peskov açıklamasında, Başkan Erdoğan ve Putin'in önemli ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ve bölgesel konuların ele alınacağını dile getirdi.

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