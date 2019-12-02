Bakan Selçuk'tan öğretmen kadrolarıyla ilgili flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile 'Birlikte Bir Yıl' toplantısına katılıyor. İstabul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı için birçok öğretmen ve eğitimci salonda yerini aldı.

Ziya Selçuk, toplantıda "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-DESTEK NOKTALARI-

"İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz.

"ORTAK BİR FİKİR, DÜŞÜNCE VE EYLEM ALANI OLUŞTURUYORUZ"

İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz."