TSK, PKK'nın karargah yaptığı bir okulu daha tespit etti
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
Rasulayn arama-tarama çalışmalarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlerin tüneller açtığı bir okulu daha tespit etti. Çevre binalara çıkan tünellerin kapatıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da yaptığı arama-taramada, PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı." açıklamasında bulundu.
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