TSK, PKK'nın karargah yaptığı bir okulu daha tespit etti

Rasulayn arama-tarama çalışmalarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlerin tüneller açtığı bir okulu daha tespit etti. Çevre binalara çıkan tünellerin kapatıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da yaptığı arama-taramada, PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı." açıklamasında bulundu.