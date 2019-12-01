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TSK, PKK'nın karargah yaptığı bir okulu daha tespit etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
PKK'NIN KARARGAH YAPTIĞI OKUL TESPİT EDİLDİ

arama-tarama çalışmalarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 'lı teröristlerin tüneller açtığı bir okulu daha tespit etti. Çevre binalara çıkan tünellerin kapatıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçiğimiz 'da yaptığı arama-taramada, /YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı." açıklamasında bulundu.

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