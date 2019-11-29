Son dakika: Asgari ücret için kritik gün

Son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü saat 14:00’da toplanacak. Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu , 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'da toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.

Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.