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Son dakika: Asgari ücret için kritik gün

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK GÜN

Son dakika haberine göre pazartesi günü saat 14:00’da toplanacak. Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan , 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'da toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.

Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

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