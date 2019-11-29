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Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019
KAÇAK SİGARA BASKINI!

'de, bir depo ve bir iş yerinde yapılan aramada 6 bin 590 adet , tütün ve çay ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. ve Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gebze ve Darıca ilçelerinde bulunan bir iş yeri ve bir depoda arama yaptı.

KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 6 bin 590 adet , 15 bin 600 adet tütünle doldurulmuş makaron, 500 gram nargile tütünü, 6 kilo 200 gram kaçak çay, 91 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. ve Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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