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ASELSAN STOP'un ilk teslimatı tamamladı, ülkeler sıraya girdi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
İLK TESLİMAT! ÜLKELER SIRAYA GİRDİ!

, deniz platformları için geliştirdiği 'nin yeni versiyonuyla teslimata başladı. Yeni nesil STOP sisteminin ihracı için 5 ülkeyle sözleşme imzalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) ve Yeni Su Altı Taarruz Botu (YSAT) projeleri kapsamında yeni nesil 25 milimetre 'ni tasarlayıp üretti.

Yeni nesil STOP'un ilk fabrika kabul testleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve tersane temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

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