ASELSAN STOP'un ilk teslimatı tamamladı, ülkeler sıraya girdi!

ASELSAN, deniz platformları için geliştirdiği STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi'nin yeni versiyonuyla teslimata başladı. Yeni nesil STOP sisteminin ihracı için 5 ülkeyle sözleşme imzalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) ve Yeni Su Altı Taarruz Botu (YSAT) projeleri kapsamında yeni nesil 25 milimetre STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi'ni tasarlayıp üretti.

Yeni nesil STOP'un ilk fabrika kabul testleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve tersane temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.