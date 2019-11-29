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2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019
2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Son dakika haberine göre; 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

detaylar gelecek...

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