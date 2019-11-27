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PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 11 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
VAN'DA 11 PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Terör örgütlerine göz açtırmayan emniyet güçleri 'da operasyon düzenledi. Van'da, terör örgütü /'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü /'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 20 kişinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreslerde 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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