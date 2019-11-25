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Son dakika: FETÖ'ye "ByLock" operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
FETÖ'YE BYLOCK OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 34'ü yakalandı.

, 'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kullanıcısı olduğu tespit edilen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Yapılan operasyon sonucunda 34 şüphelinin yakalandığı, diğer 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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