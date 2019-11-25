Bakan Çavuşoğlu: "Müslümanlar sizinledir"
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum. Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum. Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir"
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