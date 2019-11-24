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Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait patlayıcı madde ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
RASULAYN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE AİT PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn'da el yapımı () yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı ele geçirildi. Terör örgütü /'ye ait patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen terör örgütü /'ye ait patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince tespit edilen patlayıcılar şöyle:

"2 sarılmış ve infilaklı fitil ile hazırlanmış 1 kilogramlık C3 , bir adet sarılmış ve infilaklı fitil ile hazırlanmış 5 kilogramlık C3 patlayıcı, 122 adet 750 gramlık sanayi tipi claymore anti personel mayını, 4 adet 1,5 kilgoramlık sanayi tipi claymore anti personel mayını, bir adet 2 kilogramlık sanayi tipi claymore anti personel mayını, 6 infilaklı fitil ile hazırlanmış Rus menşeli 10 kilogramlık anti-tank mayını, 19 tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 122 mm'lik havan mermisi, 10 tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 82 mm'lik havan mermisi, 20 tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 62 mm'lik havan mermisi, 300 Hindistan menşeili tahrip kapsülü, bir metal dış kap içerisinde parça tesirli 10 kilogramlık sanayi tipi , 3 temasa duyarlı araçlar için hazırlanmış EYP başlatıcı düzenek, 4 anahtarlı EYP başlatıcı düzenek, EYP hazırlamakta kullanılan koli bandı, elektrik bandı, kablo, jak ve benzeri yardımcı malzeme."

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