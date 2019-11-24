Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında yarın Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabet edecek.
Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında, yarın Katar'a resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlıklarında düzenlenecek Komite Toplantısına, ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI MESELELER ELE ALINACAK
Temaslarda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak; keza, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Komite toplantısı vesilesiyle Türkiye ve Katar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzası planlanırken Erdoğan'ın Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etmesi de öngörülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB'den videolu "Suriye" açıklaması
- Başkan Erdoğan'a "rekorun belgesi" sunuldu
- "CHP içindeki çetenin tekne tatili"yle ilgili bomba açıklamalar
- Öztürk Yılmaz: CHP içindeki FETÖ yapılanması...
- İnce’den Kılıçdaroğlu’nun parti içi kumpasıyla ilgili flaş açıklamalar
- "Reis dede selamün aleyküm" sosyal medya bunu konuşuyor
- CHP içindeki çetenin medya ayağı
- Muharrem İnce: CHP içindeki çete yazın aynı teknede tatil yaptı
- Boğaz'dan geçen Rus istihbarat gemisinde dikkat çeken detay
- MSB: 3 PKK'lı terörist öldürüldü
- İstanbul'da ilginç olay! Dükkanının satıldığını mesajla öğrendi! Mal sahibine şok |Video
- İngiliz Deniz Kuvvetleri paylaştı! Uçan askerler geliyor |Video
- "Reis dede selamün aleyküm" sosyal medya küçük kızın Erdoğan'a ile bu diyalogunu konuşuyor |Video
- Başkan Erdoğan'a "en fazla fidan dikme rekoru" belgesi takdim edildi
- İran'da göstericiler banka şubelerini hedef aldı
- Galatasaray Club Brugge maçının hakemi belli oldu
- Son dakika: Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi kumpasıyla ilgili flaş açıklamalar
- Son dakika: MSB: Zap'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü
- İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus istihbarat ve araştırma gemisinde dikkat çeken detay! |Video
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan dikkat çeken 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı |Video
- Yalovalıları korkutan haber! 2 ay içerisinde... |Video
- Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk A Haber'de açıkladı |Video