Son dakika: Rusya ile 10. ortak kara devriyesi tamamlandı
Giriş Tarihi: 23.11.2019
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre "Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." denildi.
Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 10'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.
İşte ortak kara devriyesinden kareler:
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