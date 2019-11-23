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Son dakika: Rusya ile 10. ortak kara devriyesi tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019
RUSYA İLE 10. ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

Son dakika haberine göre; 'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre "Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." denildi.

Türk ve unsurları, Fırat'ın doğusunda 10'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

İşte ortak kara devriyesinden kareler:

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