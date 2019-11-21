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Şanlıurfa'da PKK-YPG'li terörist yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019
PKK-YPG'Lİ TERÖRİST YAKALANDI

'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü /'li terörist yakalandı.

Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinden yasa dışı yollarla sınırı geçen kişiyi fark etti.

Askerlerin yakaladığı şüphelinin, terör örgütü /'li İ.T., olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolünün geçirilen terörist, sorgusu için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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