Şanlıurfa'da PKK-YPG'li terörist yakalandı!
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü PKK/YPG'li terörist yakalandı.Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinden yasa dışı yollarla sınırı geçen kişiyi fark etti.
Askerlerin yakaladığı şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'li İ.T., olduğu belirlendi.
Sağlık kontrolünün geçirilen terörist, sorgusu için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
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