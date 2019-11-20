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Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubaydan acı haber

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
EĞİTİM DALIŞINDA KAYBOLAN ASTSUBAYDAN ACI HABER

’ın Amasra ilçesinde, eğitim dalışı sırasında kaybolan Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli astsubay Hakan Karataş'ın cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim komutanı astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken, Hakan Karataş ise çıkmadı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'ndan 8 kişilik su altı arama kurtarma timi 'Denizyıldızı' adını verdikleri Minirov kameralı su altı robotu ile Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 3, Samsun Komutanlığı dalgıç ekibinidne 6, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinden 10, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinden 4, Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 5 kişi ile olmak üzere toplamda 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ayrıca AFAD ve 112 Acil ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama çalışmaları sonucu Hakan Karataş'ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.

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Uzman. Uzman.

Acil durumda (şişip, dalgıcı su yüzüne çıkaran) balon içeren ve kola takılan aparatlar var. Bu kahramanlara ne alsak az.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.11.2019 10:40
Uzman. Uzman.

Bu gibi kurtarma personeli üzerinde, saat vb. şeklinde GPS vericisi olmalı. Suya düşen muhabiri arayan 2 jandarma kurtarma personeli de aynı suda kaybolmuş, uzun süre bulunaMAmıştı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.11.2019 10:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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