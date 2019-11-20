Başkan Erdoğan'dan termik santral talimatı: Gerekirse kapatın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, termik santrallerdeki baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlak suretle yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi, gerekirse de kapatılması için talimatını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarıyla bir araya geldiği toplantıda masaya yatırılan konular hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan termik santrallerle ilgili önemli talimatlar verdiği öğrenildi.
"GEREKİRSE KAPATIN"
Son dönemde kamuoyunda gündem olan baca gazı filtreleme sistemi olmayan termik santrallerle ilgili tartışma MYK'nın da gündemindeydi. Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallerdeki baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlak suretle yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi, gerekirse kapatılması için son dakika talimatını verdi.
BİZZAT TAKİP EDECEK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Erdoğan "Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı. Bu konuyu da bizzat takip edeceğim" dedi. Toplantıda Erdoğan'ın gösterilen bir fotoğraf üzerine, santral yöneticilerini aradığı ve filtre takmalarını istendiği de belirtildi.
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