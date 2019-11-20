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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

ABD : Brüksel'de ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Pompeo: ile zorlukların üstesinden gelme ve ikili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız

detaylar gelecek...

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