ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız
Giriş Tarihi: 20.11.2019
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Brüksel'de Mevlüt Çavuşoğlu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Pompeo: Türkiye ile zorlukların üstesinden gelme ve ikili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız
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