121 terörist ve 229 mağara imha edildi
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Kıran operasyonları hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.
"94 BELEDİYE BAŞKANINDAN..."
İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Soylu, "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır." ifadelerini kullandı.
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