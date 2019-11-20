20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

121 terörist ve 229 mağara imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
121 TERÖRİST VE 229 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Kıran operasyonları hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "121 terörist etkisiz hale getirilmiş,  229 mağara ve sığınak imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.

"94 BELEDİYE BAŞKANINDAN..."

İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Soylu, "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN