Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi! Ekipler harekete geçti...
Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' kelimesi yazması üzerine AFAD alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtildi.
Sakarya Mahallesi'ndeki PTT şubesine giden K.P., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı.
Zarfı alan görevli, üzerine 'siyanür içilecek' yazısını görünce durumu hemen AFAD'a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.
İhbar üzerine PTT'ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti.
İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı.
Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu.
Öte yandan mektubun sahibi K.P.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.
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