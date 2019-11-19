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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi! Ekipler harekete geçti...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
ERDOĞAN'A YAZILAN MEKTUBA SİYANÜR İNCELEMESİ!

'ta 'a gönderilmek üzere 'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' kelimesi yazması üzerine alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtildi.

Mahallesi'ndeki şubesine giden K.P., 'a gönderilmek üzere bir zarf bırakıp ayrıldı.

Zarfı alan görevli, üzerine 'siyanür içilecek' yazısını görünce durumu hemen 'a bildirip, şubedeki diğer vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine PTT'ye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle şubeye geçti.

İlk olarak zarfta cihazlarla siyanür taraması yapıldı ve siyanüre rastlanmadı.

Zarf daha sonra detaylı inceleme için laboratuvara gönderilmek üzere özel bir kutuya konuldu.

Öte yandan mektubun sahibi K.P.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.



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