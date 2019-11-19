A Haber’den dolandırıcılık girişimlerine ilişkin önemli açıklama
Facebook ve Twitter'da A Haber’in adını ve logosunu kullanarak yapılan dolandırıcılığa karşı bilgilendirme açıklaması:
Son dönemde Facebook ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında logomuz kullanılarak, A Haber markamıza ait fotoğrafla açılmış, dolandırıcılık amaçlı bazı sosyal medya hesapları tespit edilmiştir. Kredi kartı aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerde bulunan bu sahte sosyal medya hesapları, tamamen dolandırıcılık amaçlıdır. Kredi kartı bilgilerinin, kişisel bilgilerin ele geçirilmesini hedefleyen bu gibi girişimlere kesinlikle itibar edilmemelidir. A Haber, bu gibi sosyal medya hesaplarına karşı gerekli hukuki önlemleri alarak, ilgili mercilere kapatılmaları ve kurucuları hakkında da gerekli cezaların verilmesi amacıyla şikayetlerde bulunmaktadır.
Dolandırıcılık maksadıyla hareket eden bu kişiler, "Kullandığınız kredi kartı aidatlarınızın iadesi başlanmıştır. Tutarınızı öğrenmek için linke tıklayınız", "Kredi kartı kullanan tüm vatandaşlarımızın aidat iadesi 4395 sayılı kanun gereğince 10.000 TL'ye kadar anında iadesi yapılmaktadır. Hemen başvurmak için 'Daha fazla bilgi al' butonuna basınız" şeklindeki sponsorlu paylaşımlar ile gerçek olmayan vaatler sunmaktadır. Linke tıklayan vatandaşlarımızın şifre ve kart bilgileri talep edilerek mağduriyet yaratılma ve haksız kazanç sağlanma amacıyla hareket edilmektedir.
Sosyal medyada suç işleme maksadıyla açılmış olan ve A Haber ile herhangi bir ilgisi olmayan bu sahte hesaplara kesinlikle itibar edilmemesini tüm kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Hak ihlaline uğrayan tüm vatandaşlarımızın, bu kişilerin yakalanmaları ve cezalandırılmaları için Emniyet ya da savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.
A Haber'in sosyal medya platformlarında tek resmi hesabı bulunmaktadır. Bu hesapların da herhangi bir resmi kurumla bağı bulunmamaktadır. Tüm sosyal medya hesaplarımız sadece haber verme amacı taşımaktadır. Facebook'ta (https://www.facebook.com/ahaber.com.tr), twitter'da (https://twitter.com/Ahaber), Instagram'da (ınstagram.com/tvahaber), YouTube'da (https://www.youtube.com/user/AHaberMarkaYonetimi) hesabı dışında markamızı, logomuzu, vb. bilgilerimizi kullanan hiçbir hesaba itibar etmemenizi önemle rica ederiz.
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