Eski Yargıtay üyesi İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası
Eski Yargıtay üyesi İlyas Altan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlyas Altan'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
Altan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Altan ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Altan, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. ByLock kullanmadığını iddia eden Altan, aleyhindeki tanık beyanlarını da reddetti.
Sanık Altan ile avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.
KARAR
Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.
İlyas Altan'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Altan hakkında adli kontrole de hükmetti.
Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
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