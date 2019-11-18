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Eski Yargıtay üyesi İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019
ESKİ YARGITAY ÜYESİ ALTAN'A HAPİS CEZASI

üyesi , Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlyas Altan'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, 'nun () 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı 'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Altan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Altan ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Altan, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. ByLock kullanmadığını iddia eden Altan, aleyhindeki tanık beyanlarını da reddetti.

Sanık Altan ile avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

KARAR

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

'a "'ye üye olmak" suçundan, 'nun () 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı 'nun 5/1. maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Altan hakkında adli kontrole de hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, görüşecek.

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