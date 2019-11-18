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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019
ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan , esnasında 'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu ile 'teki trafik kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, esnasında 'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hereklioğlu ile 'te trafik kazası sonucu şehit olan Kaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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