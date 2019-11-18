Dışişleri Bakanlığı’ndan Norveç’te Kur'an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa sert tepki

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı: Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz.

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