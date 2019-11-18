18 Kasım 2019, Pazartesi
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Norveç’te Kur'an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
KUR'AN-I KERİM’E YAPILAN SAYGISIZLIĞA SERT TEPKİ!

Son dakika haberine göre; , Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız ’e yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdi.

: Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız 'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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