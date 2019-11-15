TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar

Barış Pınarı Harekâtı ile hem sahada hem de masada elde edilen başarıya atıfta bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin Suriye meselesinde önemli adımlar attığına, ABD ve Rusya ile gerçekleştirilen mutabakatların önemli başarı olarak görüldüğüne işaret ederek, "Birileri her seferinde tökezleyelim diye bekliyorlar. Çünkü, 100 senedir hayalini kurdukları o kukla devlete tam ulaşacaklardı, Türkiye oyunu bozdu. Depresyondalar" dedi.

Metin Feyzioğlu , Rize Baro Başkanlığı Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli birliği sağlamanın yolunun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vazgeçilmez olduğunu bilmekten geçtiğini söyledi.

Yargıdaki reform paketinin büyük kazanımlar sağladığına değinen Feyzioğlu, bu kazanımların partiler üstü olduğunu, bir siyasi düşüncesinin olmadığını, kendi milliyetçiliğinin ise Mustafa Kemal Atatürk'ün yapıcı milliyetçiliği olduğunu belirtti.

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerin çok verimli geçtiğini ancak birlikte çalıştığı görünen FETÖ, PKK ve DHKP-C mekanizmasının, her yerde kara propaganda yürüttüğünü vurgulayarak, "Sivil toplum örgütlerini öyle bir pençesine almış ki Türkiye'ye karşı inanılmaz kara propaganda savaşı üretiliyor. Kitap vererek ya da film seyrettirmek yetmiyor. Onları sıkıştıracak olan halk kitleleridir." diye konuştu.

Akçakale'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Türk askerine yönelik olumlu sözleri nedeniyle, bir siyasi partinin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Feyzioğlu, bu suç duyurularının kendisi için madalya gibi olduğunu aktardı.

BAZI BAROLARIN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Metin Feyzioğlu, olağanüstü genel kurul çağrısının hak olduğunu dile getirerek, "Bunu yapanlar hain değildir, düşman değildir. Benim kanaatime göre siyasi parti ideolojilerini bu mesleğe, baroculuğa karıştırmaktadır. Biz karıştırmıyoruz." dedi.

Kendilerinin siyasi particilik yapmadığını vurgulayan Feyzioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Arkadaşlarımız daha ziyade siyasi parti ideolojileri ile hareket ediyorlar. Siyasi parti ideolojilerini, meslek örgütlerinin yönetimine karıştırırsanız eğer, her siyasi düşünceden meslek mensubunu kucaklaması gereken yapıların belli bir siyasi partinin renklerine büründüğünü görürsünüz. Bu haksızlık olur. Siyasi mekanizma ile iş yapmak zorundayız. Meslek örgütümüzün çalışabilmesi için iş yapmak zorundayız. Herkes bulunduğu yerden farklı okuyabilir. Biz Türkiye penceresinden okumak zorundayız meseleleri. Arkadaşlarımız haklarını kullandı. Başkanlar için aynı şeyi söyleyemem ama yönetim kurullarının eksik bilgilendirildiğini düşünüyorum. Görüşme imkanım olsa hepsine anlatırım. Hepsi baş tacımızdır. Bizim aramızda düşmanlık olmaz."

Türkiye Barolar Birliğinin kanundan kaynaklanan hakkı ile olağanüstü genel kurul çağrısını reddettiğini anımsatan Feyzioğlu, "Süreci uzatmaya gerek yok. İstenirse idari mahkemesine gidilir, dava açılır. Biz hukukçuyuz, yargı ne derse o. Bunu büyütüp Türkiye gündemi yapamayız, Türkiye'nin gündemi bu değil." diye konuştu.

TBB'NİN SURİYE VE KIBRIS MESELESİNE BAKIŞI

Feyzioğlu, Türkiye'nin Suriye meselesinde önemli adımlar attığına, ABD ve Rusya ile gerçekleştirilen mutabakatların önemli başarı olarak görüldüğüne işaret ederek, "Birileri her seferinde tökezleyelim diye bekliyorlar. Çünkü, 100 senedir hayalini kurdukları o kukla devlete tam ulaşacaklardı, Türkiye oyunu bozdu. Depresyondalar, anlıyorum depresyonlarını ama bu depresyonun tedavisi bizde değil. Bizi mutlu ediyor, rahatsız değiliz. Paramparça ettik hayallerini." dedi.

"KIBRIS GİBİ BİR MESELE MİLLİ BİRLİĞİ GEREKTİRİR"

Feyzioğlu, Türkiye'nin önünde önemli bir Kıbrıs meselesi olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanırken, Türkiye'yi hidrokarbon yatakları üstündeki haklarımızı kullandığımız için ve kullanacağımızı kararlılıkla ifade ettiğimiz için karıştırmak isteyeceklerdir. Önümüzde başka tuzaklar kurulacaktır. Bunlara karşı muhakkak suretle hukuki, askeri, diplomasi yönünden hazır olmalıyız. Bu hazırlıkta, Kıbrıs gibi bir mesele de milli birliği gerektirir. Bizim bunlarla uğraşmamız lazım. Türkiye Barolar Birliği sadece tarifelerle, günlük meselelerle uğraşmaz. Büyük devletlerin barolar birlikleri, aynı zamanda devletlerin büyük stratejilerinin yazımında da görev alırlar."

Birlik olarak Kıbrıs ile ile ilgili önemli bir sempozyum düzenlediklerini belirten Feyzioğlu, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir toplantıda sunduğunu söyledi.

Feyzioğlu, birliğin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli, en milli meselelerinde kendi alanında her türlü katkıyı verdiğinin altını çizerek, "Bizim enerjimizi başka yönlere çekmezlerse hem meslektaşlarımızın günlük her türlü sorununu çözüyoruz hem de Türkiye'nin en temel sorunlarının çözümüne de katkı sağlıyoruz. Büyük devletlerde böyle olur. Bizde buna alışalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım." diye konuştu.