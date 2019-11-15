Son dakika: Putin Türkiye'ye geliyor...
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ocak ayının ilk haftasında Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ocak ayının ilk haftasında Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Sözcü Kalın yaptığı açıklamada "Ocak ayının ilk haftasında Putin'in Türkiye ziyareti planlanıyor. Rusya ile ortak devriyeler devam edecek. Burada beklentilerimiz ve endişelerimiz var. Kamışlı'dan hala çıkmayan YPG'liler var. Anlaştığımız şekilde 30 km derinliğin terörden arındırılmış olması gerekiyor. Mutabakatın maddeleri açık, sorumluluk Rusya'da." ifadelerini kullandı.
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