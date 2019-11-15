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Son dakika: Putin Türkiye'ye geliyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
SON DAKİKA: PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ocak ayının ilk haftasında 'ye geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ocak ayının ilk haftasında 'ye geleceğini açıkladı.

Sözcü Kalın yaptığı açıklamada "Ocak ayının ilk haftasında Putin'in Türkiye ziyareti planlanıyor. Rusya ile ortak devriyeler devam edecek. Burada beklentilerimiz ve endişelerimiz var. Kamışlı'dan hala çıkmayan YPG'liler var. Anlaştığımız şekilde 30 km derinliğin terörden arındırılmış olması gerekiyor. Mutabakatın maddeleri açık, sorumluluk Rusya'da." ifadelerini kullandı.

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