15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Skandallarıyla konuşulan CHP'li İmamoğlu'nun anlatıldığı 'Kahraman'ın Yolculuğu' kitabı çalıntı çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
İMAMOĞLU'NUN ANLATAN KİTAP ÇALINTI ÇIKTI

Başkanı 'nun kampanyasını yürüten 'ın seçim dönemini anlattığı kitap 'Kahraman'ın Yolculuğu', Amerikalı mitoloji ve din tarihi uzmanı 'in kitabından alıntılandığı ortaya çıktı.

Başkanının kampanyasını yürüten , 24 Haziran seçimlerinden aylar sonra, kampanya sürecinde yaşadıklarını kaleme aldı. 31 Mart 2019 ve 23 Haziran 2019 seçim süreçlerinde İmamoğlu'nun propaganda ve stratejik çalışmaları için yapılanları anlattığını ifade eden Necati Özkan'ın kitabı, 'li yazar 'in kitabıyla aynı kurguları taşıyor.

Campbell'in kitabındaki içeriklerden...

Mitoloji ve din tarihi uzmanı Joseph Campbell'in "Kahraman'ın sonsuz yolculuğu" kitabındaki, efsane, mucize ve masal kültürünün toplumları değiştirmesine yönelik referansların birebir örneklerine göre hazırlanmış. Joseph Campbell'in kitabındaki üçüncü bölümünde, savaşçı olarak kahraman, aşık olarak kahraman, İmparator ve Tiran olarak kahraman, dünya kurtarıcı olarak kahraman gibi başlıklarda vurgulanan, kahramanlık mitinin oluşumu, yolculuğu ve değişiminin özet olarak kendi kitabına yerleştirdiği görülüyor. Kahramanın yolculuğu ve evreleri, Çağrının Reddi, Eşik, Feleğin Çemberinden Geçme ve Ödül, Uçurum (Çile), Değişim (Metamorfoz), Zafer, Ödül ve Eve Dönüş başlığıyla oluşturulan kısımlar, Campbell'in kitabındaki içeriklerden derlenerek hazırlandığı ortaya çıktı.

KİTAPTAN KOPYALAMAYA TEPKİ

Sabah'ın haberine göre; kitaptaki aşırı benzerlik sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Kitabın içeriğinin Campbell'in kitabından kopyalandığını belirten eleştiriler geldi. ABD'li yazar Joseph Campbell'ın 1949 yılında yayınladığı kitapta, insanlık tarihinin en kadim bilgi ve sözlü geleneğinin efsane, masal ve öyküler sayesinde oluştuğunu ifade ediyor. Kutsal kitaplardaki kıssaları da inceleyen Campbell, kahramanlık figürünün oluşma koşullarını anlatıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN