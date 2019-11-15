Skandallarıyla konuşulan CHP'li İmamoğlu'nun anlatıldığı 'Kahraman'ın Yolculuğu' kitabı çalıntı çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'ın seçim dönemini anlattığı kitap 'Kahraman'ın Yolculuğu', Amerikalı mitoloji ve din tarihi uzmanı Joseph Campbell'in kitabından alıntılandığı ortaya çıktı.
İBB Başkanının seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan, 24 Haziran seçimlerinden aylar sonra, kampanya sürecinde yaşadıklarını kaleme aldı. 31 Mart 2019 ve 23 Haziran 2019 seçim süreçlerinde İmamoğlu'nun propaganda ve stratejik çalışmaları için yapılanları anlattığını ifade eden Necati Özkan'ın kitabı, ABD'li yazar Joseph Campbell'in kitabıyla aynı kurguları taşıyor.
Campbell'in kitabındaki içeriklerden...
Mitoloji ve din tarihi uzmanı Joseph Campbell'in "Kahraman'ın sonsuz yolculuğu" kitabındaki, efsane, mucize ve masal kültürünün toplumları değiştirmesine yönelik referansların birebir örneklerine göre hazırlanmış. Joseph Campbell'in kitabındaki üçüncü bölümünde, savaşçı olarak kahraman, aşık olarak kahraman, İmparator ve Tiran olarak kahraman, dünya kurtarıcı olarak kahraman gibi başlıklarda vurgulanan, kahramanlık mitinin oluşumu, yolculuğu ve değişiminin özet olarak kendi kitabına yerleştirdiği görülüyor. Kahramanın yolculuğu ve evreleri, Çağrının Reddi, Eşik, Feleğin Çemberinden Geçme ve Ödül, Uçurum (Çile), Değişim (Metamorfoz), Zafer, Ödül ve Eve Dönüş başlığıyla oluşturulan kısımlar, Campbell'in kitabındaki içeriklerden derlenerek hazırlandığı ortaya çıktı.
KİTAPTAN KOPYALAMAYA TEPKİ
Sabah'ın haberine göre; kitaptaki aşırı benzerlik sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Kitabın içeriğinin Campbell'in kitabından kopyalandığını belirten eleştiriler geldi. ABD'li yazar Joseph Campbell'ın 1949 yılında yayınladığı kitapta, insanlık tarihinin en kadim bilgi ve sözlü geleneğinin efsane, masal ve öyküler sayesinde oluştuğunu ifade ediyor. Kutsal kitaplardaki kıssaları da inceleyen Campbell, kahramanlık figürünün oluşma koşullarını anlatıyor.
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