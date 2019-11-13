Lösemili çocuklardan Türk askerine selam

Lösemili Çocuklar, SOLOTÜRK ekibini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı da Lösemili Çocuklar Haftası'daki bu ziyaretin fotoğrafları paylaştı. "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" diyen SOLOTÜRK ekibi aynı güzellikte bir jestle karşılaştı.

SOLOTÜRK ekibi Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" sloganıyla lösemili çocukları ağırladı.

Kendilerini ziyarete gelen lösemili çocukları maskeleriyle ağırlayan SOLOTÜRK ekibi, miniklerin büyük jestiyle karşılaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "#SOLOTÜRK ekibimiz Lösemili Çocuklar Haftasında "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" diyerek lösemili çocuklarımızı ağırladı. Çocuklarımız da Kahraman Mehmetçiğimize selam göndererek anlamlı ve güzel bir gün geçirdiler." ifadelerine yer verildi.

İşte o görüntüler...