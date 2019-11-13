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Lösemili çocuklardan Türk askerine selam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019
LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDAN TÜRK ASKERİNE SELAM

, ekibini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı da Lösemili Çocuklar Haftası'daki bu ziyaretin fotoğrafları paylaştı. "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" diyen SOLOTÜRK ekibi aynı güzellikte bir jestle karşılaştı.

ekibi Haftası'nda "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" sloganıyla lösemili çocukları ağırladı.

Kendilerini ziyarete gelen lösemili çocukları maskeleriyle ağırlayan SOLOTÜRK ekibi, miniklerin büyük jestiyle karşılaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "#SOLOTÜRK ekibimiz Lösemili Çocuklar Haftasında "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" diyerek lösemili çocuklarımızı ağırladı. Çocuklarımız da Kahraman Mehmetçiğimize selam göndererek anlamlı ve güzel bir gün geçirdiler." ifadelerine yer verildi.

İşte o görüntüler...

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