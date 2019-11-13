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Beton mikserinin altında kalan adam can verdi, kızları yıkıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
HABERİ ALINCA YIKILDILAR

'ın  Ereğli ilçesinde, temizlediği beton makinesinin aniden çalışmasıyla altında kalan (56) yaşamını yitirdi. Enteş'in, çalıştığı iş yerinden emekli olduğu; ancak işe devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Belen Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. , temizlediği beton makinesinin aniden çalışması sonucu altında kaldı.

Mesai arkadaşları, Enteş'i makinenin altından çıkararak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Enteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 5 çocuk babası Fikret Enteş'in, çalıştığı iş yerinden emekli olduğu; ancak işe devam ettiği öğrenildi.

YIKILDILAR

Acı haberi aldıktan sonra iş yerine gelen Fikret Enteş'in kızları Ayşe ve , uzun süre gözyaşı döktü. Ayşe ve İrem Enteş kardeşleri, yakınları teskin etti.

Fikret Enteş'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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