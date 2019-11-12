Tuzla'da fabrikada yangın! Çevredeki ilkokul ve ortaokul boşaltıldı
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 200 metre uzaklıktaki ilkokul ve ortaokul tedbir amaçlı boşaltıldı.
Tuzla'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
OKULLAR BOŞALTILDI
Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken bazıları ise belediye otobüsleri ile götürülüyor.
ALEVLERİN SIÇRAMAMASI...
Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.
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