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Tuzla'da fabrikada yangın! Çevredeki ilkokul ve ortaokul boşaltıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
İSTANBUL'DA KORKUTAN YANGIN! OKULLAR BOŞALTILDI

Tuzla'da bir fabrikada çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.   uzaklıktaki ilkokul ve ortaokul tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tuzla'da metal malzemeler üreten bir fabrikada çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla'da fabrikada yangın! Çevredeki ilkokul ve ortaokul boşaltıldı TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN! ÇEVREDEKİ İLKOKUL VE ORTAOKUL BOŞALTILDI

OKULLAR BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle fabrikaya uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken bazıları ise belediye otobüsleri ile götürülüyor.

ALEVLERİN SIÇRAMAMASI...

Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

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